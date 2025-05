Samara Felippo ironiza tendência de bebês reborn: 'Já para a terapia'

Samara Felippo usou suas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 15, para falar sobre a tendência de bebês reborn. Recentemente, internautas passaram a compartilhar vídeos com as bonecas, que são parecidas com bebês. Nas publicações, muitas pessoas tratam o brinquedo como uma criança de verdade.

A atriz iniciou o vídeo falando que, diferentemente de um filho, o bebê reborn chega em uma sacola. "Se você gosta de brincar de boneca, quer ser lúdica, infantil, suprir um vazio emocional com um boneco de silicone, ok. Agora, achar que uma mãe de bebê reborn tem direitos que uma gestante ou mãe real tem, não, amor! Não, linda", escreveu na legenda.

Ela também criticou o dinheiro gasto com enxovais e produtos para o boneco. Na sua visão, gastar dinheiro com esses utensílios é perda de tempo. "É não ter onde gastar seu dinheiro! Me julguem, mas estava engasgado! Tenho empatia para muita coisa, mas chegamos em um limite! Me cancelem e depois já para a terapia."