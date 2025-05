Sabrina Sato revela que passou por duas perdas gestacionais

"A gente queria [engravidar]. Estávamos tentando, sim, mas de forma leve. Engravidei naturalmente, no meio da nossa rotina. Na segunda vez, quando soube que a notícia da gravidez tinha vazado pela imprensa, a primeira pessoa para quem precisei contar foi a minha filha. Contei que ela ia ganhar um irmão. Ela comemorou, ganhou presente, abriu tudo com empolgação. Foram duas semanas celebrando, compartilhando com as amiguinhas."

"De repente, veio o luto. No dia de fazer ultrassom, tivemos esse choque. A gente escutava o coração do bebê toda semana, via tudo direitinho nos exames. Já tinha até nome. Foi muito difícil. Fiquei dez dias em casa, de luto. Passamos por tudo isso unidos e saímos mais fortes", relatou.

Entretanto, Sabrina explica que o autoconhecimento foi um dos pilares em sua vida durante o processo: "Não é fácil, mas precisamos estar sempre conectadas com quem somos, com as nossas raízes e a nossa verdade. Senão, a gente se perde. E não é difícil se perder."

Perguntada também sobre os planos de uma nova tentativa de gravidez, Sabrina afirma que "quer deixar acontecer" e que o processo de perda gestacional é, por vezes, exaustivo.

Ela, que se casou com o ator em 10 de janeiro, completou, sobre a cerimônia: "Era uma forma de transformar tudo o que vivemos naquele ano tão difícil e celebrar a nossa união, o nosso encontro."

Sabrina é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle.