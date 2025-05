Mulatu Astatke cancela show no C6 Fest após infarto; Joe Lovano assume apresentação

O músico Mulatu Astatke, um dos grandes nomes do jazz etíope, cancelou sua apresentação no C6 Fest, que aconteceria no dia 22 de maio, após sofrer um infarto. A informação foi divulgada em comunicado oficial nas redes sociais do evento nesta quinta-feira, 15.

Segundo a nota, o artista está hospitalizado.

A equipe do festival desejou melhoras ao músico e atualizou a mudança no line-up.