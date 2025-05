Luana Piovani acusa Zé Felipe de machismo após ataque nas redes

Irritado, Zé publicou um vídeo com ofensas direcionadas a Luana. "Acordei já com a notícia desse Matusalém querendo biscoitar. Ô Luana Piovani, vai tomar no seu c*, pelo amor de Jesus Cristo, filha", disse.

A fala repercutiu nas redes sociais, e seguidores começaram a pedir uma resposta da atriz. Um deles perguntou: "Lu, que hora você vai acordar? O Brasil está esperando você macetar o Zé Felipe. Consegue dar uma previsão de horário mais ou menos? Estamos ansiosos".

Luana respondeu de forma indireta: "Só estamos por isso, né? Não jogo luz em sombra!"

A fala repercutiu nas redes sociais e o cantor comentou: "Fusível deve estar queimado. Não joga luz em lugar nenhum".

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e sogra de Virgínia, também alfinetou Luana nas redes sociais. Além de dizer que a fala da atriz sobre a nora foi "amarga", ela ironizou o afastamento de Piovani da televisão. "Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel? Assim ela preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo. Alô, TVs, respondam essa moça... talento ela tem."

Até a publicação desta matéria, Virgínia Fonseca não havia se pronunciado sobre as críticas. Zé Felipe também não voltou a comentar o caso.