Cantor Marrone recebe alta após acidente no palco em Goiânia

Marrone, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, recebeu alta hospitalar na noite desta terça-feira, 13, após passar por uma cirurgia depois de cair do palco durante uma apresentação que ocorreu no fim de semana, em Goiânia.

Ao Estadão, a assessoria do artista afirmou que o motivo da cirurgia foi uma fratura na mão esquerda. Além disso, o cantor teve cinco costelas trincadas, de acordo com exames, além de um corte no supercílio.

A irmã do cantor, Cida Ferreira, confirmou a alta em um vídeo postado nos stories da conta do artista no Instagram, e explicou que Marrone está em casa, de repouso. "[Ele] só volta a trabalhar na semana que vem."