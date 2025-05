Sabrina Sato relembra como contou a filha que perdeu o bebê que esperava

Sabrina Sato se emocionou ao relembrar o momento em que precisou contar a Zoe, sua filha de seis anos com Duda Nagle, que perdeu o bebê que esperava. Ela engravidou de Nicolas Prattes no ano passado e perdeu o bebê com 11 semanas de gestação.

"Quando perdi, comecei a pesquisar na internet sobre como falar com ela e tive que ter essa conversa para contar mesmo. Ela fugiu um pouco porque já tinha contado para todos os amiguinhos então foi muito difícil, não foi fácil, não", disse no podcast Mil e uma Tretas.

Sabrina explicou que Zoe rezava todas as noites pedindo por um irmão. Segundo ela, a notícia de sua gravidez vazou antes que ela tivesse a chance de contar para a criança, o que fez com que a apresentadora voltasse de viagem antecipadamente para que ela não descobrisse na escola.