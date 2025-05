Kim Kardashian chora durante depoimento sobre roubo de joias: 'Achei que fosse morrer'

Essa foi a primeira vez que Kim Kardashian confrontou os homens.

Amiga de infância de Kim Kardashian presenciou assalto

Kim descreveu como os agressores chegaram ao seu hotel disfarçados de policiais, arrastando a recepcionista algemada escada acima. "Achei que fosse algum tipo de ataque terrorista", disse a socialite.

Eles amarraram suas mãos, arrastaram-na em direção à banheira e apontaram uma arma. Um deles apontou para seu anel de diamante. "Ele disse: ‘Anel! Anel!’ e apontou para a própria mão."

A amiga de infância e estilista da celebridade, Simone Harouche, também testemunhou no caso. Ela dividia a suíte de dois andares do hotel com Kardashian e declarou que, durante o assalto, ouviu a amiga gritando: "Tenho filhos e preciso viver".

Doze suspeitos foram inicialmente acusados. Um morreu. Outro foi dispensado do processo por estar gravemente doente.