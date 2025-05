Entenda o processo por trás do leilão da mansão abandonada de Hebe Camargo por R$ 8,7 milhões

A infração gerou a penhora judicial de 50% do imóvel para o pagamento do frete para a empresa responsável, a WV Soluções Logísticas, que faz projetos de logística internacional pra transporte de carga pesada, em ação judicial que ocorre desde 2005.

Um leilão já havia sido realizado anteriormente, em 2024, sem sucesso. A nova tentativa de venda será feita de maneira integral para que haja efetividade no repasse do valor, com a porcentagem destinada à parte de Leila processada após a venda do imóvel e preservada em primeira praça.

A advogada Juliana Carrillo Vieira, responsável pela WV Soluções, explica ao Estadão a decisão judicial que acarretou na penhora: "Conforme consta do processo, a empresa WV figura como parte credora, tendo sido contratada para o agenciamento do frete marítimo de 30 locomotivas, com origem no porto de Houston (EUA) até o porto de Vitória (ES)".

"A ação, em fase de execução, visa o recebimento de despesas logísticas de 217 mil dólares, que jamais foram reembolsadas, dentre outras despesas. Ela tramita desde 19 de julho de 2005, foi julgada procedente em 2 de outubro de 2006, com a condenação da Corema S.A. e Corema Inc em indenizar o valor das despesas em dólar, dentre outras que foram objeto da ação, estando atualmente em fase de execução."

Ela, que já visitou o imóvel, falou também sobre a preservação de algumas áreas que Hebe utilizava no imóvel: "A única coisa que está preservada é uma escadaria no andar da piscina, que a Hebe usava para receber os convidados, estimada em R$ 200 mil, em formato de caracol, e um bar, com a mesma madeira, o quarto, o closet e uma penteadeira em que ela se arrumava".

A advogada também concluiu que, apesar do estado de abandono do imóvel, foi realizado um levantamento que averiguou a possibilidade de construção de um loteamento residencial, tendo em vista a valorização da região. "É possível construir seis casas com dois andares, além de um memorial para a Hebe."