Debora Bloch compartilha meme de Andressa Urach cantando 'Brasil' em 'A Fazenda'

"Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim". Foi com essa música de Cazuza que Andressa Urach cantalorou em A Fazenda 6 para intimar as rivais. O vídeo voltou a viralizar nas redes por conta do remake de Vale Tudo, cujo tema de abertura da novela é interpretada por Gal Costa. E quem compartilhou o meme? Debora Block, a Odete Roitman da atual versão.

Nessa segunda-feira,11, a atriz postou algumas fotos de bastidores da novela comemorando o Dia das Mães de sua personagem.

No meio do carrossel de fotos com seus filhos na ficção, Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira), a atriz também reviveu o meme de Andressa Urach no reality show da Record TV.