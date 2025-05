Cassie Ventura relata agressões físicas e rotina de abusos em julgamento contra P. Diddy

Cassie Ventura, ex-namorada de Sean Combs, conhecido como P. Diddy, prestou depoimento nesta terça-feira, 13, no julgamento que apura acusações de tráfico sexual, agressões físicas, e outros crimes cometidos pelo rapper. Grávida de oito meses, a cantora foi a testemunha mais aguardada do processo e relatou com detalhes a rotina de abusos que viveu ao longo do relacionamento com ele.

"Eram brigas violentas que geralmente resultavam em algum tipo de agressão física", afirmou Cassie. "[Ele] bateu com força na minha cabeça, me arrastou pelo chão, me chutou, pisou na minha cabeça", detalhou ela, destacando que episódios como esse "aconteciam com frequência".

A cantora também relatou que as chamadas "freak-offs" - como eram apelidadas as orgias organizadas por Diddy, frequentemente regadas a drogas e álcool - se tornaram parte central da sua vida. "Era como um trabalho. Minha vida era participar dos freak-offs, me recuperar dos freak-offs, ser abusada ou tentar evitar os abusos", disse.