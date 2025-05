Ana Maria Braga lamenta morte do bebê de Tati Machado: 'Dor profunda'

Ana Maria Braga usou o Instagram para lamentar a perda do primeiro filho de Tati Machado. Nesta terça-feira, 13, a equipe da apresentadora informou a morte do bebê, que estava em fase avançada da gestação, com 33 semanas.

"Tati, meu amor Recebi essa notícia com o coração apertado. Que tristeza Que dor profunda. Você sabe que estou aqui, sempre. De braços e coração abertos, pra tudo que você precisar", começou Ana Maria.

A veterana declarou que proximidade com Tati a faz se sentir como se fosse da família, "um pouco mãe, um pouco vó". "É impossível não compartilhar essa dor com você. Toda mulher que já sonhou, que já esperou, vai sentir junto com você esse luto silencioso, essa perda que não se explica."