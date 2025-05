Quem é MC Ryan SP, envolvido em polêmicas com cavalo de pau, Ferrari apreendida e agressão à ex

Ryan Santana, conhecido como MC Ryan SP, foi preso neste sábado, 10, após dar cavalo de pau no gramado de um estádio em Piracicaba, no interior de São Paulo. O funkeiro é envolvido em polêmicas como uma acusação de agressão à ex-mulher, Giovanna Roque, e foi detido na última semana, segundo a Polícia Civil, por "dano, dirigir sem permissão ou habilitação e perigo para a vida ou saúde de outrem."

Ele é conhecido por músicas como Tubarão Te Amo, Revoada e Set dos Casados, com participação de MC Kevin, Hariel, Don Juan, Kapela, Marks e Gaab. Atualmente, Ryan é um dos artistas da GR6 Music, uma das principais gravadoras de funk do Brasil.

Ele estourou nas paradas de música do Brasil em 2022, junto de MC Paiva, com a música Casei com a P******, que hoje soma mais de 233 milhões de visualizações no YouTube.