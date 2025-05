Mãe de Marília Mendonça conta como filho da cantora lida com saudades da mãe

"E eu disse: ‘Sério? Eu também estou com muita saudade dela, você sabia que ela era minha filha? Ela era sua mãe e minha filha. Então, ela deixou uma mãe para você, que sou eu, e um filho para mim. Vamos abraçar que a gente mata a saudade dela. A gente abraça e mata a saudade’", relembrou no podcast Nat Pod.

A mãe de Marília ainda disse que o neto sabe o que aconteceu com ela, mas que não expressa dor. "Isso não dói nele, ele fala nela com alegria, com saudade, não fala com dor."