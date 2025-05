Fabiana Justus celebra Dia das Mães com a família reunida após diagnóstico de leucemia da avó

Nos comentários, Sacha respondeu com carinho à filha: "Que dia especial! Agora e sempre comemoraremos todas as datas juntas! Toda família reunida! Deus é maravilhoso e você, filha, é sensacional! Feliz Dia das Mães!"

Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024, poucos meses após o nascimento de seu terceiro filho, Luigi. Em entrevista à Quem, ela falou sobre como a maternidade foi essencial durante o processo.

"Foi a minha maior dificuldade e ao mesmo tempo a minha maior força. Ser mãe com certeza foi o que me salvou. O que me deu toda a energia que eu precisava para enfrentar a batalha", disse. Mãe também das gêmeas Sienna e Chiara, de 6 anos, Fabiana afirma que se sente "renascida" após o período de tratamento.