Em volta à Globo, Ana Paula Arósio se limita a falar de cavalos

"Em novela de época a gente sempre usa cavalos. Tinham alguns momentos que eram de esperar arrumar o set para fazer a próxima cena. Os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o 'Quebra-Côco', que era um cavalo super mansinho. Eu montava e ia visitar o Jayme Monjardim no estúdio, entrava dentro da sala de edição. Com um cavalo!", relatou.

"A gente ia abaixando, quietinho... Dentro do estúdio não me deixaram. As pessoas, bom, talvez esperassem... Falavam: 'O que você tá fazendo aqui dentro?! Vai gravar!", prosseguiu. Questionada se levava bronca, Ana Paula Arósio respondeu: "Ah, eu não ligava".

"Porque a gente fica muito tempo gravando e você tem que achar uma maneira de divertir. Para mim, nada melhor do que montar um cavalo. Então eu conseguia!"

Depois de algum tempo, foi novamente chamada para a conversa, convidada a falar sobre uma história engraçada que teria acontecido na Holanda: "A gente estava gravando Páginas da Vida. Todo mundo em Amsterdã teve uma coisa de 'consumismo'. E eu não comprava nada. Até que eu encontrei uma loja com tudo para cavalos, fiquei louca!"

"Comprei uma sela. Na hora de passar o cartão, não passava. Eu esqueci de desbloquear os cartões. Quem me salvou foi Edson Celulari, um cavalheiro. Não só me emprestou o cartão como levou a sela nas costas para o hotel!", continuou.

A terceira e última grande interação com Ana Paula Arósio trouxe novamente a questão. Relembrar o dia em que a atriz montou o próprio cavalo em uma produção da Globo.