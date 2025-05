Brad Pitt acelera contra rival mais jovem em trailer tenso de 'F1'

Um novo trailer de F1, próximo filme de Brad Pitt, foi divulgado pela Warner Bros. Pictures nesta segunda-feira, 12. As cenas tensas mostram a rivalidade no esporte, inclusive entre pilotos da mesma equipe: o protagonista Sonny Hayes (Brad Pitt), antiga estrela do automobilismo que retorna às pistas, precisa lidar com o jovem e ambicioso companheiro Joshua Pearce (Damson Idris).

O filme chega aos cinemas brasileiros em 26 de junho. Assista ao trailer aqui .

Dirigido por Joseph Kosinski, de Top Gun: Maverick, o longa-metragem conta a história de Sonny Hayes (Pitt), um antigo astro do automobilismo que viu sua carreira quase chegar ao fim após um grave acidente. Três décadas mais tarde, é convidado a retornar ao mundo das corridas para salvar uma equipe de fechar as portas.