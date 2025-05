Após vencer o Oscar por Anora, Mikey Madison aposta em filme surrealista

A escolha do novo projeto adianta que Mikey deve optar por papéis desafiadores e nada óbvios. Também de acordo com a Variety, Mikey teria negado uma oferta para estrelar o novo filme do universo Star Wars, dirigido por Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) e com Ryan Gosling no elenco.

Responsável pelo roteiro e direção de Reptilia, o cineasta Alejandro Landes é mais conhecido por Monos - Entre o Céu e o Inferno, de 2019, que ganhou prêmios em festivais internacionais. O longa acompanha oito adolescentes que recebem treinamento militar de uma organização terrorista. Isolados em uma montanha, eles são encarregados de vigiar uma refém americana, até que acontecimentos inesperados mudam o rumo do grupo.