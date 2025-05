Taylor Swift é intimada a depor em caso de Blake Lively e Justin Baldoni

A cantora Taylor Swift foi intimada a depor como testemunha no embate judicial travado entre a atriz Blake Lively e o ator e diretor Justin Baldoni, que envolve os bastidores do filme É Assim que Acaba. Segundo representantes da artista pop, a intimação é um esquema para gerar "clickbait para tabloides", já que seu envolvimento com o filme está limitado ao licenciamento de uma canção para a trilha sonora.

O envolvimento de Swift com o caso começou em janeiro deste ano, quando Baldoni moveu um processo contra Lively, pedindo cerca de US$ 400 milhões em indenização por difamação, quebra de contrato e extorsão.

Taylor é citada como uma apoiadora de Lively nos documentos anexados pelos advogados do ator e diretor. Ele acusa a atriz de usar sua amizade com a cantora para ganhar mais controle criativo sobre o filme. Segundo ele, Lively teria sugerido que poderia "mudar de ideia" sobre falar com a estrela pop para pedir autorização do uso da música no filme caso Baldoni não acatasse suas mudanças no texto.