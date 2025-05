Gisele Bündchen mostra foto de seu filho mais novo pela 1.ª vez

"A todas as mães por aí, o amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês. Feliz Dia das Mães! Enviando muito amor", concluiu.

As falas parecem não ter ficado somente no discurso, já que Gisele Bündchen tratou a gravidez com bastante discrição. Por volta de outubro do ano passado, notícias a respeito da gravidez da modelo surgiram na imprensa. No início do último mês de fevereiro, soube-se que a criança já havia nascido.

Ela também é mãe de Vivian e Benjamin, frutos de seu relacionamento com o astro do futebol americano Tom Brady. Já o caçula, que não teve o nome completo divulgado, apenas o do meio (River), vem de seu relacionamento com Joaquim Valente.