Filme 'Virgínia e Adelaide' retrata o nascimento da psicanálise no Brasil

Depois disso, o roteiro de Furtado passou a seguir caminhos curiosos. Ao invés de fazer uma cinebiografia quadrada de Virgínia, o diretor de Saneamento Básico e Ilha das Flores decidiu falar sobre um encontro entre a psicanalista brasileira, interpretada por Gabriela Correa, e sua mentora e supervisora de casos, Adelaide Koch, vivida por Sophie Charlotte.

"Elas se conheceram em 1937, justo quando Getúlio Vargas proclamava o Estado Novo, instaurando uma ditadura", diz Furtado. "Em meio a tudo isso, as duas se encontram e começam a construir algo novo: a psicanálise no Brasil. Dramaticamente, achei fascinante".

O longa-metragem se passa quase que inteiramente dentro de uma sala com essas duas personagens conversando. O tempo passa, imagens de arquivo às vezes ajudam a dar o contexto geral de vida de Virgínia e Adelaide. Mas são apenas recursos coadjuvantes em uma trama em que a conversa e a interação entre as duas é o motor do longa-metragem.

Encontro de gerações

Após um período mais dedicado ao roteiro e à produção, Furtado voltou à direção em Virgínia e Adelaide, mas não sozinho. Ao seu lado, a cineasta Yasmin Thayná, realizadora do aclamado curta-metragem Kbela, trouxe uma nova perspectiva ao projeto.

"Eu teria dado um tom melancólico, enquanto Yasmin encontrou um caminho mais alegre, apesar das dores das personagens - Virgínia com o racismo, Adelaide com o nazismo", diz.