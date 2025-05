Uma imersão (com direito a tobogã) na vida e obra de Da Vinci

Anastasiou sabe que a palavra "imersão" atrai um público expressivo e diverso no País. Por isso, a nova exposição foi concebida para ser vivida de diversas formas, seja ouvindo explicações sobre a vida de Da Vinci com fones, conversando com um ator que interpreta Giorgio Vasari, o primeiro biógrafo do artista, ou apenas aproveitando em silêncio. "A ideia da imersão é você superar o seu ‘agora’. É ser transportado para outro lugar. É isso que o cinema faz um pouco com a gente", diz.

Um tobogã recebe os visitantes e os leva para dentro de um domo. Pessoas com problemas de locomoção têm como opção o acesso por um elevador adaptado. Com 200 m², o domo exibe um pouco da história de Da Vinci. O público pode deitar em pufes para "sobrevoar" a cidade onde cresceu o artista: Florença, na Itália.

O domo deve ser usado como uma espécie de planetário na próxima mostra: em junho, a exposição Astro, sobre astronomia, ocupa o espaço.

Em seguida, o público percorre aspectos pouco explorados da vida de Da Vinci. Um salão com um pé-direito de 13 metros exibe réplicas de invenções do renascentista, pinturas marcantes e figurinos de teatro e para o carnaval.

As réplicas são novidade com relação à versão 2.0" da mostra e foram criadas agora. Ali, óculos de realidade virtual oferecem um novo "voo" sobre Florença. "Nessa exposição, é como se você estivesse passando por um filme, mas é um filme de que você faz parte", explica Anastasiou.

DETALHES