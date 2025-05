Renata Saldanha, campeã do 'BBB 25', diz que pai ausente a procurou depois do reality

Renata Saldanha, campeã do Big Brother Brasil 25, vem experimentando a fama e o conforto financeiro de quem vence o reality show. Em entrevista ao Extra, a bailarina falou sobre a superação das dificuldades da família e compartilhou a surpresa de ter sido procurada pelo pai depois que saiu do reality.

"Minha mãe deu suporte em tudo e nunca deixou faltar nada. Óbvio que, em alguns momentos, senti [a falta do pai]. E não somos totalmente desligados um do outro, ele me manda mensagens esporádicas, como no meu aniversário", explicou Renata. Ela cresceu na Comunidade do Barroso, em Fortaleza, e trabalhou como maquiadora e social media para complementar a renda de professora de dança.

"Fato é que a gente não tem aproximação. Depois que saí do BBB, ele me mandou parabéns por ter vencido o programa, disse que estava muito feliz e que tinha acompanhado. Escreveu mensagens falando de Deus, nada com segunda intenção", disse a ex-sister.