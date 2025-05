Netflix vai retirar filme interativo de 'Black Mirror' do catálogo; saiba até quando assistir

A Netflix está removendo do catálogo seus especiais interativos, como o filme Black Mirror: Bandersnatch, derivado da série antológica, e o episódio Kimmy vs. Reverendo, de Unbreakable Kimmy Schmidt. Ambos podem ser assistidos até o dia 12 de maio.

A decisão está relacionada a novas estratégias para as experiências interativas oferecidas aos assinantes. A plataforma tem focado, por exemplo, em ampliar sua biblioteca de jogos para TV e celular (há, inclusive, um game de Black Mirror).

No final do ano passado, a Netflix removeu do catálogo todos os especiais interativos, exceto quatro (os outros dois títulos são da série Você Radical com Bear Grylls), retirados gradualmente. Não está claro se as produções serão totalmente apagadas do streaming ou substituídas por versões não-interativas.