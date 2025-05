Ilze Scamparini agradece colega do JN: 'Obrigada, Bonner, por ter compreendido minha situação'

Ilze Scamparini usou a sua conta no Instagram nesta sexta-feira, 9, para agradecer ao colega William Bonner pela parceria durante a cobertura do conclave para o Jornal Nacional. Um trecho da entrada ao vivo dos dois nos últimos dias, em que a correspondente internacional não retribui um abraço do âncora, repercutiu nas redes sociais e gerou algumas especulações.

A correspondente internacional deu sua versão do ocorrido. "Queria agradecer as palavras de Bonner ontem, depois da minha matéria no JN", começou Ilze, em vídeo publicado em conjunto com o perfil do noticiário no Instagram. Na edição de quinta-feira, 8, o jornalista falou que a colega estava com uma lesão no joelho e, por isso, sentia dor e frio.

"Obrigada, Bonner, por ter também compreendido a minha situação, essa limitação física nesse momento da minha vida em que eu estou com essa lesão no joelho, uma lesão meio chata realmente, e então, tendo que ficar com a perna dura ali", continuou. "Quando você me tocou, eu não podia girar e fiquei com medo de torcer novamente o joelho. Entrei um pouquinho em pânico, mas graças a Deus que a gente deu bem o recado."