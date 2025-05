Gretchen pediu para sair do 'Power Couple'; entenda polêmica

Entretanto, mesmo após a promessa da artista, tanto Gretchen quanto o marido seguem no site oficial do reality show como participantes.

A artista já havia discutido com Talira e Rafael, e votou no casal para o processo de eliminação. Ela justificou que não teve uma aproximação com nenhum dos dois e que não gostou de falas deles durante as dinâmicas do reality.

"Não houve proximidade nenhuma. A gente não tem muito o que justificar", disse a cantora. Esdras completou: "Eu assino embaixo."

Talira rebateu os argumentos durante a discussão e disse que tentou proximidade com Gretchen. "Não sei o que eu fiz para ela."