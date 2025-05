Clara Moneke fica 'impactada' com a sua 'mini sósia'

Clara Moneke foi surpreendida nesta semana por uma homenagem fofa e inusitada nas redes sociais. A protagonista da novela Dona de Mim, da Globo, se deparou com um vídeo da pequena Ivy Rodrigues, de apenas cinco anos, recriando algumas de suas poses com tamanha semelhança que deixou a atriz sem palavras.

"Linda, linda! Eu tô realmente IMPACTADA com isso!", escreveu Clara nos comentários da publicação original, feita pelo fotógrafo Tiago Santanna. Encantada, a paulistana de 26 anos também compartilhou o vídeo no story do Instagram e se declarou: "Você é um ícone, que estrelinha."

A produção das imagens foi feita por Tiago, que contou ter descoberto a "mini Clara" e decidiu reproduzir alguns cliques da atriz com Ivy. "Reproduzimos poucas fotos dela, e quero saber de você... São parecidas?", questionou ele na publicação.