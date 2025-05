Ana Paula Arósio volta à Globo após 15 anos para participar do 'Fantástico'

Afastada da TV há mais de 15 anos, Ana Paula Arósio vai participar do Fantástico neste domingo, 11. A atriz é uma das entrevistadas de um novo videocast da Globo, e recorda seu tempo de novelas falando ao projeto.

Em um trecho divulgado do programa, Ana Paula fala de quando estava no ar em Terra Nostra, de 1999 a 2000, e conta sobre um hábito inusitado que acabou adquirindo ao se acostumar com os cavalos.

"Em novela de época a gente sempre usa cavalos, e os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o Quebra Coco, que era um cavalo mansinho, super mansinho. E eu montava e ia visitar o Jayme Monjardim [diretor-geral e de núcleo da novela] no estúdio", conta, aos risos. "Eu entrava dentro da sala de edição com o cavalo."