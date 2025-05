A$AP Rocky dá spoiler sobre o nome de terceiro filho com Rihanna

Rihanna está grávida pela terceira vez. A cantora revelou a novidade na última segunda-feira, 5, ao ser fotografada antes do MET Gala, tradicional baile do Metropolitan Museum, em Nova York.

Ela e A$AP Rocky já são pais de RZA, de 2 anos, e Riot, de 1. Agora, o casal planeja o nome do terceiro bebê seguindo um padrão já estabelecido. Em entrevista a Seth Meyers, o rapper confirmou que pretendem seguir com a tradição da letra R.

Apesar do cansaço da gestação, Rihanna afirmou estar se sentindo bem e animada com a fase. "Estou surpreendentemente tranquila e não tão sobrecarregada no momento", disse ao Entertainment Tonight.