Roberto de Carvalho fala sobre 2 anos da morte de Rita Lee: 'presença está por toda parte'

O músico Roberto de Carvalho prestou uma homenagem a Rita Lee nesta quinta-feira, 8, dia que marca os dois anos da morte da cantora. Roberto e Rita estiveram juntos por quase 50 anos até a partida da artista em 2023, aos 75 anos.

"Dois anos a menos para o momento em que vamos nos reencontrar. Seja no tudo. Seja no nada. Seja como for", escreveu o músico em uma publicação no Instagram. "Sua presença 'impresente' está por toda parte. Por todos os sorrisos. Por todas as lágrimas. Te amo. Te amarei sempre."

Nesta quinta, a cantora também ganha um documentário sobre sua trajetória na Max. Rita Lee: Mania de Você reúne imagens raras, relatos exclusivos e registros pessoais.