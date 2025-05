Preta Gil viajará em breve aos EUA para continuar tratamento contra o câncer

Preta Gil confirmou sua ida aos Estados Unidos para a continuação de seu tratamento contra o câncer em um comunicado para as redes sociais feito nesta quarta-feira, 7. Ela, que esteve internada recentemente, anunciou após a alta hospitalar que sairá do Brasil na próxima semana. A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023.

"Passei a última semana internada no Hospital Sírio-Libanês sob os cuidados da minha amada equipe médica! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores! Sigo aqui me fortalecendo para semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos!", escreveu na legenda da postagem.

Nas fotos, Preta aparece com amigos e familiares, entre o pai, Gilberto Gil, a madrasta Flora Gil, Daniela Mercury, Carolina Dieckmann, entre outros.