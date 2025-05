Maidê Mahl explica hesitação em compartilhar recuperação 9 meses após seu desaparecimento

Maidê Mahl usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 8, para falar sobre sua reabilitação. Nove meses após seu desaparecimento, ela apareceu em um vídeo caminhando com ajuda de um andador. A atriz foi dada como desaparecida em setembro do ano passado e foi encontrada desacordada e ferida em um hotel em São Paulo.

"Queridos amigos, nesse momento sigo no processo de reabilitação física. Peço a compreensão de todos. Não estou recebendo visitas no momento. Aos poucos, compartilho o processo. A Mariah Eveline [psicoterapeuta] está comigo sempre. E assim que possível ela responderá todos vocês", disse no Instagram.

Ela também explicou que ainda não se sente confortável em mostrar seu rosto e aparecer por completo nas redes sociais por estar trabalhando em questões emocionais.