Liam Payne deixou herança milionária, mas sem testamento

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, deixou uma herança de 24,28 milhões de libras esterlinas (R$ 185 milhões na cotação atual) após sua morte em outubro do ano passado, de acordo com documentos obtidos pelo jornal Daily Mail. O cantor britânico, que tinha 31 anos, caiu da sacada de um hotel na Argentina.

O valor total deixado por Payne inicialmente era de 28,595 milhões de libras (R$ 218 milhões na cotação atual), mas foi reduzido após o pagamento de dívidas e outras despesas. Ele não havia deixado testamento.

Ainda segundo o jornal, a administração da herança foi atribuída à cantora Cheryl Tweedy, com quem Liam teve um filho, Bear, atualmente com oito anos. Ela divide essa responsabilidade com Richard Bray, advogado conhecido por atuar em casos envolvendo artistas como Ed Sheeran.