Comportamento de Ilze Scamparini em transmissão com William Bonner gera repercussão

Conhecida por suas entradas ao vivo com vista privilegiada para o Vaticano, Ilze Scamparini deixou o "telhado" de sua casa nesta quarta-feira, 7, para participar da cobertura do conclave ao lado de William Bonner. O momento foi transmitido no Jornal Nacional e repercutiu nas redes sociais por conta do comportamento da repórter durante a entrada ao vivo.

Ao longo da transmissão, Ilze demonstrou aparente desconforto ao lado do âncora. Ela evitou contato visual com Bonner e chegou a se esquivar de um toque do jornalista.

Internautas comentaram a situação nas redes sociais, destacando o clima de constrangimento entre os dois. Até a publicação desta matéria, nem Ilze nem Bonner haviam se pronunciado publicamente sobre o episódio.