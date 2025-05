Atriz de 'Modern Family' sobre crescer em frente às câmeras: 'Entendi como é ser odiada'

A infância de Winter não foi fácil. Conforme noticiado muitas vezes por publicações de entretenimento, a atriz teve uma relação muito difícil com a mãe, Chrisoula Workman, e chegou a ter sua guarda transferida para a irmã quando tinha apenas 14 anos. Sem entrar em detalhes sobre o que passou com a mãe, ela diz que "o resto da minha adolescência foi ótima por estar em sua custódia". Winter foi emancipada três anos depois.

"Honestamente, toda a minha infância [foi difícil]. É uma parte muito profunda, dolorosa e incômoda que é tão forte que eu nunca me sinto pronta para falar disso." As memórias ruins da infância a levaram a deixar Los Angeles, cidade que abriga os principais estúdios e sedia a maior parte dos testes para trabalhos, ao lado do namorado, o também ator Luke Benward, e seus seis cachorros.

"Não deixei a indústria, apenas a cidade de Los Angeles. Lá existem muitas memórias não tão boas, eu sou jovem e nunca morei em nenhum outro lugar, então pensei ‘por que não?’ Se você não está mais numa série que é filmada lá, não precisa estar [em Los Angeles], e se eu conseguir um seriado numa grande emissora, posso facilmente voltar." Desde o fim de Modern Family, em 2020, Winter tem conseguido trabalhos frequentes como atriz e dubladora, trabalhando em séries como Star Trek: Lower Decks e American Dad! e filmes como Piscina da Alma.

Além de seu trabalho como atriz, Winter também tem se dedicado a trabalhar em conjunto com a SOSA ("a salvo de abuso sexual online", em português). Em suas redes sociais, ela revelou ter sido vítima de "manipulação sexual online e na vida real e de abuso sexual infantil" em 2025, mas não entrou em detalhes. "[O trabalho da SOSA] me impactou profundamente, porque eu fui uma das crianças [alvo de predadores sexuais] tantas vezes."

"Tecnicamente, sim, sou uma sobrevivente [de abuso sexual], porque passei por muita coisa. Mas muita gente passou por muita coisa. Me chamar de ‘sobrevivente’ tira o foco do que estou fazendo aqui, que é ajudar os outros e dar espaço para aqueles que precisam. Mais do que qualquer coisa, quero que minha história seja de que uso minha plataforma para o bem. Minha jornada de entender as coisas e me recuperar agora passa por ajudar os outros. É isso que me importa", concluiu a atriz.