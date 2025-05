Spike Lee receberá título de Cidadão do Estado do Rio de Janeiro; saiba motivo

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira, 6, um Projeto de Resolução da deputada Dani Balbi (PCdoB), e determinou que o cineasta Spike Lee seja condecorado com o título de Cidadão do Estado do Rio de Janeiro. A medida será publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.

A ideia vem da relação que o cineasta tem o com o Rio de Janeiro. Spike Lee visitou o estado pela primeira vez em 1995, ao gravar o clipe da canção They Don’t Care About Us, de Michael Jackson, parcialmente rodado no Morro Santa Marta. Além disso, em 2014, gravou o documentário Go Brazil Go!, em que entrevistou personalidades como Dilma Rousseff, Lula, Gilberto Gil, Chico Buarque, o grupo Racionais, entre outros.

"Lee é conhecido por sua abordagem provocativa e intransigente a assuntos controversos", declarou a autora do projeto. Segundo ela, já houve conversas com a assessoria do diretor, que deverá receber o título presencialmente no Rio de Janeiro até o final deste ano.