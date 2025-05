Rodrigo Hilbert sofre acidente na África do Sul e passa por cirurgia

No hospital, foi identificado um abscesso na coxa, próximo às nádegas, e Rodrigo precisou passar por uma cirurgia para evitar maiores complicações.

"No Planeta Extremo, exibido neste domingo no Esporte Espetacular, Rodrigo Hilbert foi até a Cidade do Cabo, na África do Sul, e participou da maior maratona de mountain bike do mundo", disse uma publicação da Globo no Instagram. "Mas passou por um susto grande: Rodrigo sofreu uma queda enquanto pedalava e teve que passar por uma cirurgia, ainda na África. O ator já está no Brasil e passa bem."