Protagonistas de 'Curtindo a Vida Adoidado' voltarão a atuar juntos em nova comédia

Melhores amigos em Curtindo a Vida Adoidado, Matthew Broderick e Alan Ruck voltarão a atuar juntos pela primeira vez desde 1986. A dupla protagonizará The Best Is Yet To Come, nova comédia dirigida por Jon Turteltaub, de A Lenda do Tesouro Perdido.

Inspirado no longa francês O Melhor Está por Vir, o filme segue dois melhores amigos que, após um mal-entendido, embarcam em uma viagem de carro para encontrar o filho de um deles e tentar aproveitar a vida de uma forma que eles nunca conseguiram em suas vidas. A adaptação do roteiro é assinada por Allan Loeb (O Espaço Entre Nós).

Em Curtindo a Vida Adoidado, Broderick e Ruck interpretaram, respectivamente, Ferris Bueller e Cameron Frye, dois melhores amigos que decidem matar aula e, ao lado da namorada de Ferris, vivida por Mia Sara, saem em uma aventura na cidade grande. O longa é um clássico de John Hughes, um dos cineastas mais celebrados dos anos 1980.