Kim Soo-Hyun, ator de 'Rainha das Lágrimas', é processado por abuso infantil

Segundo a família da jovem, o relacionamento chegou ao fim quando ela começou uma graduação. O advogado também mostrou uma gravação de conversas da atriz com uma das pessoas que denunciou o envolvimento dos dois. As informações foram mandadas ao youtuber Se-eui, conhecido no país. De acordo com Ji-seok, o informante do crime foi perseguido e esfaqueado após divulgar as informações. O caso está sendo investigado pela polícia sul-coreana.

Os áudios em questão são de Kim Sae-ron falando sobre a relação com o ator e a perseguição sofrida pela antiga empresa, presidida pelo ex-namorado, Gold Medalist.

A família processa Kim Soo-hyun por violação da Lei de Bem-Estar Infantil e pede um pedido de desculpas em respeito à atriz. O ator processa a família por difamação.

Relembre a morte de Kim Sae-ron e a cronologia do caso

A atriz de 24 anos Kim Sae-ron morreu em 16 de fevereiro de 2025, dia do aniversário de 37 anos de Kim Soo-hyun, por suicídio. Após a apuração inicial da polícia, foi constatado que a atriz possuía uma dívida milionária desde 2022 com a Gold Medalist, empresa do ator.

A dívida era o resultado de uma série de multas e descumprimentos de contrato que surgiram após um acidente causado pela atriz, que estava embriagada. Foi informado pela família, depois, que ela tentou negociar o pagamento da dívida em partes, sem sucesso.