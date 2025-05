Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, é processado por uso indevido de 'Dazed and Confused'

Jake Holmes compôs Dazed and Confused em 1967. Mais tarde naquele ano, a canção foi adaptada pela banda Yardbirds, da qual Jimmy Page fazia parte. Em 1969, o guitarrista passou a apresentá-la também com o Led Zeppelin, sem atribuir crédito a Holmes. O primeiro processo entre os dois foi aberto em 2010 e encerrado com um acordo extrajudicial no ano seguinte.

O novo processo sustenta que o guitarrista descumpriu os termos do acordo ao continuar usando a música sem os devidos créditos ou compensação financeira.