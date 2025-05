Isabelle Drummond retorna como vilã após 6 anos longe das novelas

Fora das telinhas, ela manteve sua conexão com a arte por outros caminhos. Recentemente, esteve no Japão como parte de sua agenda de trabalho em parceria com a grife Dior, consolidando sua imagem como ícone de estilo de perfil minimalista.

Além disso, a atriz está envolvida em novos projetos atrás das câmeras. Com direção de Bruno Safadi, ela protagoniza e produz uma cinebiografia de Laura Alvim, aristocrata carioca que transformou sua casa em um espaço de resistência cultural, recebendo nomes como Fernanda Montenegro e Tônia Carrero. "Quero contribuir de alguma forma com meu olhar para contar as histórias de mulheres", disse à revista.

Isabelle também se prepara para estrear como diretora em um curta que retrata a efervescência cultural no bairro de Ipanema. O filme tem como foco Miriam Etz, uma imigrante alemã que fugiu do nazismo e ficou conhecida por adotar um estilo de vida considerado ousado para a época. A produção será estrelada por Hanna Svarts e Antônio Benício.