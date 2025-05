Filme sobre Cacá Diegues será exibido no Festival de Cannes

O documentário Para Vigo Me Voy! , sobre o cineasta Carlos Diegues, conhecido como Cacá Diegues, estreará no Festival de Cannes, entre 13 e 24 de maio. Com direção de Lírio Ferreira e Karen Harley, a produção também concorre ao Olho de Ouro, prêmio de Melhor Documentário no festival francês.

A coprodução da Globo Filmes com a GloboNews traz a estreia internacional do longa para a seção Cannes Classics. Em 2023, o documentário do também cineasta Nelson Pereira, Nelson Pereira dos Santos - Uma Vida de Cinema (com direção de Aída Marques e Ivelise Ferreira), esteve na categoria.

O enredo de Para Vigo Me Voy! é uma "viagem cinematográfica pela trajetória de Cacá Diegues", que explora a vida do cineasta criador do Cinema Novo através de seus filmes e de sua vida pessoal.