Diogo Defante diz que foi responsável por comprar pizzas para fãs de Lady Gaga

Defante também filma os pedaços sendo entregues aos fãs e afirma que pagou por eles para a câmera. Ele é conhecido por pegadinhas e situações similares, em seu quadro "Repórter Doidão".

Anteriormente, ele havia postado nas redes sociais que a cantora que teria enviado as pizzas aos fãs, com a legenda: "A Gaga entregou a pizza, eu entreguei o molho."

Na frase, "molho" é uma gíria que significa alguém com "personalidade" e que se destaca. O humorista se referia à aparição que fez na sacada do hotel, em 1º de maio. Na ocasião, ele cumprimentou alguns fãs que esperavam a cantora no local.

Entretanto, a informação de que as pizzas foram pedidas por Defante não foi confirmada oficialmente. Também pelas redes sociais, internautas destacaram que Gaga teria interagido com vídeos de fãs comendo a pizza e que a própria administração do hotel confirmou que o alimento foi um pedido da cantora.

Ao Gshow, o Copacabana Palace afirmou, na ocasião, que o pedido foi realizado por Gaga.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.