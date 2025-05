Cantor Smokey Robinson é acusado de estupro por ex-funcionárias

Conhecido pelos hits Cruisin’, Shop Around e You Really Got a Hold on Me, Smokey Robinson foi acusado de estupro por quatro ex-funcionárias, que moveram ação judicial contra o cantor nesta terça-feira, 6. O processo pede por uma compensação de US$50 milhões (R$287,3 milhões).

Segundo as acusadoras, Robinson as estupro multiplas vezes ao longo dos anos, com o primeiro caso tendo acontecido em 2007. Além disso, o cantor ainda é acusado de mantê-las em cárcere privado e agredi-las em diferentes oportunidades. A ação também cita a esposa do músico, Frances Robinson, que teria contribuído para um espaço de trabalho hostil ao usar "palavras e linguagem etnicamente pejorativas".

Em uma coletiva de imprensa realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde o processo foi aberto, o advogado das acusadoras John Harris afirmou que Robinson usou seu poder e influência para perpetuar as agressões e intimidá-las a manterem o silêncio. "Elas são mulheres hispânicas que foram empregadas pelos Robinsons ganhando um valor abaixo do salário mínimo. Como mulheres de baixo poder econômico em situações vulneráveis, elas não tinham os recursos e opções necessárias para protegê-las das agressões sexuais", disse o advogado.