Angélica se pronuncia após polêmica envolvendo namorada de Benício Huck: 'Pequeno descuido'

Segundo o depoimento de ambas, os maiores desentendimentos foram causados por duas situações em separado. A primeira seria a aproximação de Duda Guerra com Liz Macedo e Júlia Pimentel,influenciadoras presentes na viagem.

Antonela afirmou que estaria sendo excluída por outras integrantes do "squad", apelido do grupo de viagem das influenciadoras. "Aconteceu a segunda edição do ‘squad’ que foi essa semana. O pessoal me excluiu. Tenho clareza que quando chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olha com cara de nojo, faz desfeita de mim, me ignora, estou sim sendo excluída."

"Lá no squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo", completou.

Outro desentendimento entre ambas ocorreu depois que Antonela pediu para seguir o Instagram privado de Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica que está em um relacionamento com Duda Guerra.

"A Duda veio de uma forma super grosseira brigar comigo. Falou: ‘Por que você está seguindo o meu namorado?’. O namorado dela é filho de pessoas conhecidas, ele é uma pessoa conhecida", justificou Antonela.

Duda Guerra rebateu os argumentos de Antonela em suas redes sociais: "Tudo começou no primeiro dia de viagem, quando meu namorado me mandou print que a Antonela tinha solicitado o ‘dix’ dele com o dela. Essa conta é privada, só para melhores amigos, coisas que você não postaria em um Instagram normal."