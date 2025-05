Gilberto Gil anuncia nova apresentação da turnê 'Tempo Rei' em SP após esgotar quatro datas

Gilberto Gil adicionou, nesta terça-feira, 6, uma nova apresentação de sua turnê de despedida, Tempo Rei, em São Paulo. O cantor subirá ao palco na capital paulista mais uma vez no dia 18 de outubro.

Assim como os quatro shows que o cantor realizou em abril, a nova performance será no Allianz Parque. O Estadão já havia adiantado que o Gil faria uma nova apresentação na capital.

Os ingressos das primeiras datas em São Paulo esgotaram rapidamente. Agora, a nova venda começará no dia 15. A pré-venda para clientes do Branco do Brasil com cartões Ourocard Visa começa no dia 12.