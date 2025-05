Datena é confirmado na RedeTV! após saída do SBT

José Luiz Datena foi confirmado como o novo contratado da RedeTV!. A emissora divulgou a notícia em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 6.

"Um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro retorna à emissora onde marcou presença em 2002", afirma a publicação. "A partir de junho, ele comanda um novo telejornal com a credibilidade, o serviço e a autenticidade que marcaram seus mais de 40 anos de carreira."

Datena estava desde dezembro no SBT, à frente do programa Tá Na Hora. No entanto, ele apareceu em tom de despedida em uma participação no programa Fofocalizando da última sexta-feira, 2, dando início a rumores de uma suposta demissão, posteriormente confirmada.