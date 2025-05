Esposa de Arlindo Cruz atualiza estado de saúde do cantor: 'Não conheço ninguém tão forte'

Na publicação, Babi garante que Arlindo está se recuperando bem e que as melhoras em sua saúde são visíveis. Ela ainda agradece à equipe que tem cuidado do artista, e fala da importância do SUS e do plano de saúde.

"Queria dizer da importância que é se ter um plano de saúde para poder ter um atendimento com qualidade, agradecer ao Samu pelo atendimento que nos socorreu com tanta rapidez e expertise. Muito obrigada."

Aos 66 anos, Arlindo está internado desde a última segunda-feira, 28. Ele enfrenta sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico desde 2017, vive com traqueostomia e é alimentado por gastrostomia.

Ao fim do vídeo, Babi pede para que fãs e amigos continuem torcendo por Arlindo. "Vamos continuar com as orações. Força, fé e foco na vida. Saúde para todos."