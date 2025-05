Lady Gaga: show no Rio tem pedidos de desculpas e espetáculo de luzes e dança para 2,1 milhões

Apesar do atraso, o começo foi em grande estilo: ao som de uma sinfonia de milhares de leques batendo em sincronia nas mãos dos fãs que lotavam a praia, a artista entrou no palco declamando o "manifesto do caos".

Gaga começou com a apresentação com Bloody Mary, parte do primeiro ato do show, De veludo e vício, emendando com o grande sucesso Abracadabra. O show está dividido em cinco atos, com direito a diversas trocas de roupa e um cenário que lembra o de uma peça de teatro - a cantora chama de "ópera gótica".

Entre as primeiras quatro músicas, por exemplo, seu figurino variou entre um vestido vermelho, um verde com uma faixa azul, amarelo e uma roupa toda preta. As luzes transformavam o palco num local predominantemente rubro-negro.

Ao término de Garden of Eden foi possível ouvir o público gritando "Gaga eu te amo!" em coro. A cantora interagiu diretamente com a plateia pela primeira vez: "Brazil! I missed you. I missed you so much. Are you ready for the night?!" ("Brasil! Senti a sua falta! Senti muito. Vocês estão prontos para a noite?!"). Na sequência veio Poker Face, um de seus sucessos mais antigos.

Ao fim da música, a cantora pegou uma bengala e saiu de cena. O enfoque ficou a cargo de seus dançarinos, que realizaram o ‘enterro’ de uma das personagens, além de uma apresentação de dança em levada eletrônica, numa pista quadrada que lembrava códigos de barras em movimento. Sua banda comandou a transição para uma iluminação azul com um arranjo instrumental.

Ato 2: And She Fell Into a Gothic Dream