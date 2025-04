Global Citizen Festival: Amazônia terá Chris Martin e Anitta; veja line-up

O Global Citizen Festival: Amazônia, que acontece em Belém do Pará no dia 1º de novembro, acaba de confirmar o line-up com Anitta, Seu Jorge, Gaby Amarantos e Chris Martin, vocalista do Coldplay.

Com participação do Cacique Raoni Metuktireo, o evento acontece no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Outros líderes indígenas também serão palestrantes da edição.

O objetivo do evento é arrecadar US$ 1 bilhão para "proteger, restaurar e revitalizar a floresta amazônica, buscar compromissos para uma transição energética justa em todo o mundo e apoiar as comunidades que estão na linha de frente dos impactos climáticos", diz organização.