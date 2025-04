Ator de 'Empire' recusou papel de Marvin Gaye em cinebiografia por beijo gay

O ator Terrence Howard, de Empire e Crash: No Limite, disse recentemente que recusou uma proposta para interpretar Marvin Gaye nos cinemas após descobrir que a obra abordaria sua sexualidade.

Em entrevista ao podcast Club Random de Bill Maher, o ator falou sobre arrependimentos na carreira, e contou que rejeitou uma oferta para interpretar Smokey Robinson em uma cinebiografia pois, na época, estava em negociações com Lee Daniels para um filme sobre Gaye.

No entanto, ele acabou não interpretando nenhum dos dois músicos, já que se afastou do projeto de Daniels ao descobrir que o filme traria à tona a sexualidade do cantor de Aint’t No Mountain High Enough, e que, portanto, ele teria que beijar um homem em cena.